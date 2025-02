Tap Portugal: per la prima volta le frequenze sul Nord America superano quelle su Brasile

Sempre più Stati Uniti nell’operativo di Tap Portugal. La prossima estate, per la prima volta, le frequenze settimanali per il Nord America supereranno quelle per il Brasile. “Abbiamo 101 voli ogni 7 giorni per gli Stati Uniti - racconta Davide Calicchia, market manager in Italia per la compagnia - contro i 99 per il Brasile”.

E aggiunge: “Per noi il cambiamento è arrivato con l’A321lr, perché abbiamo potuto splittare i voli su diversi aeroporti”.

Del resto, gli Stati Uniti sono una delle destinazioni del momento, nonostante il pricing del trasporto aereo globale, in questo momento, non sia clemente. “Noi abbiamo mantenuto tariffe competitive - precisa Calicchia -, anche se altre compagnie recentemente hanno sbagliato con il revenue management. E questo perché nel 2023, con la riapertura dei viaggi dopo il Covid, la gente era disposta a volare a qualunque prezzo”.

Per quanto riguarda le vendite, le prospettive sono buone, tenendo anche conto delle mutate abitudini di acquisto degli italiani. “Negli ultimi anni c’è stato un ritorno dell’advance booking, con molto meno sottodata. Ce lo confermano anche i tour operator”.