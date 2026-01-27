Tempesta di neve negli Usa, salgono a 15mila i voli cancellati

Il maltempo e il gelo continuano a flagellare buona parte degli Stati Uniti. Venti Stati hanno dichiarato lo stato d’emergenza e nelle ultime ore il conto delle vittime è salito a 29, mentre 1 milione di persone sono rimaste senza elettricità. Le rigide condizioni climatiche stanno tenendo sotto scacco i trasporti. Sono, infatti, 15mila i voli cancellati a causa del ghiaccio.

Tra gli scali più colpiti dalla tempesta di neve quelli del Nord-Est, in particolare l’aeroporto internazionale Logan di Boston e il circuito aeroportuale di New York.

Solo nella giornata di ieri sono stati, secondo Flight Aware - riporta Skytg24 -, sono state 4mila le partenze soppresse e oltre 8mila i ritardi.

Ulteriori disagi si attendono per la giornata odierna.