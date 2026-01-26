Sono oltre 12mila i voli cancellati negli Usa a causa della tempesta di neve e ghiaccio che sta colpendo il Paese. Si stima che 157 milioni di americani siano stati avvertiti di coprirsi contro il freddo, con temperature che vanno sotto lo zero lungo il confine canadese fino addirittura al Golfo del Messico. All’aeroporto LaGuardia di New York ieri, secondo quanto riportato da tg24.sky.it le compagnie aeree hanno cancellato il 93% dell’intera programmazione giornaliera, mentre a Washington DC le condizioni meteo proibitive hanno costretto le autorità a chiudere l’aeroporto più vicino alla città, il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) situato in Virginia.

Trump ha approvato lo stato di emergenza per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virginia occidentale. ‘’Stiamo lavorando a stretto contatto con la Fema (l’agenzia americana che gestisce le emergenze) - ha scritto Trump su Truth Social, secondo quanto riportato da Adnkronos.

‘’Lavoriamo con i governatori e i team di gestione delle emergenze statali per garantire la sicurezza di tutti” ha aggiunto il presidente americano.

La tempesta, che colpirà due terzi del territorio nazionale, si è poi spostata verso Est e ha raggiunto anche New York, sferzata da raffiche di neve, vento e pioggia gelata.