Novità e ritorni, tutto comunque sotto il segno delle destinazioni leisure. Ci sarà anche molta Italia nella programmazione estiva del 2026 di Transavia, le cui prenotazioni sono state aperte nelle scorse ore.

Per quanto riguarda la Penisola, la compagnia guarda alle due isole maggiori mettendo in campo voli da Amsterdam a Palermo e Alghero, da Eindhoven a Olbia e da Rotterdam a Catania. “La domanda di sole mediterraneo rimane alta – si legge in una nota della compagnia -. Pertanto, Transavia sta investendo nuovamente in destinazioni italiane questa stagione, con nuove rotte per la Sardegna e la Sicilia. Partendo da diversi aeroporti olandesi (Amsterdam, Eindhoven e Rotterdam), il servizio rimane accessibile ai clienti di tutta l'Olanda. La nuova destinazione di Alghero (Sardegna) completa il portafoglio italiano”.

La compagnia del gruppo Air France-Klm ha inoltre trasformato in voli di linea alcune tratte che in precedenza erano servite come charter: nel dettaglio si tratta dei collegamenti su Skiathos, Karpathos e Lesbo in Grecia, Hurghada e Marsa Alam in Egitto e Antalya, tutti da Amsterdam.