Manca soltanto la firma del ministro degli Esteri Antonio Tajani e poi diventerà operativo il trattato di cooperazione bilaterale tra Italia e Mongolia. Accordo che avrà tra i suoi benefici anche l’attivazione di un volo diretto tra l’aeroporto di Milano Bergamo e Ulan Bator, che dovrà essere operato da Mongolian Airlines.

Secondo quanto riportato da Bergamonews si sarebbe ormai a un passo dall’avvio di una nuova rotta a medio lungo raggio per il Caravaggio, dopo i voli già operati su Israele, Giordania, Emirati e Georgia. Mancano ancora i dettagli, ma quel che è certo è che lo scalo orobico sembra ormai avviato verso un’espansione che non guarda più solo all’Europa.

Lo scorso autunno era già stato firmato un primo accordo con l’Enac che prevedeva l’autorizzazione fino a 14 frequenze per i voli pax e 7 per quelli cargo tra i due Paesi, per favorire lo sviluppo negli scambi commerciali così come nel turismo. A seguire una delegazione di Mongolian era approdata a Bergamo per visionare lo scalo e valutare le possibili opzioni per il volo.