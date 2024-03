United Airlines aumenta la fee per i bagagli imbarcati

Dopo American, anche United decide di aumentare la fee per i bagagli imbarcati in stiva.

L’incremento, come riporta travelpulse.com, è pari a 5 dollari e scatterà da sabato, portando a 40 dollari il costo per il primo bagaglio; l’importo scenderà a 35 dollari se il pagamento avverrà online in anticipo di almeno 24 ore.

United diventa così la quarta compagnia a stelle e strisce ad incrementare il costo, dopo American, JetBlue e Alaska Airlines. Per United, non si registravano aumenti del 2020.