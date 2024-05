Venezia si prepara ad accogliere il nuovo volo diretto per Shanghai

Il mercato cinese sta rientrando in Italia dopo alcune stagioni difficili legate al Covid. La notizia di stamane apparsa sul Corriere della Sera edizione Venezia anticipa infatti che, dal prossimo autunno, aprirà il tanto atteso collegamento tra lo scalo Marco Polo e Shanghai.

Secondo il Corsera ieri il ministro degli Esteri Antonio Taiani “ha rivelato in via riservata” che l’aeroporto di Venezia potrà avere presto un volo con la città più ricca della Cina. Non è ancora filtrato invece il nome della linea aerea che gestirà il collegamento e le frequenze previste. Una notizia che ha portato una ventata di ottimismo anche tra tutti gli imprenditori veneti che si attendono l’arrivo di migliaia di turisti. E Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation di Save, (ieri particolarmente sorridente) piazza un altro tassello importante per il suo aeroporto. Venezia si appresta infatti a compiere l’ennesimo balzo in avanti inserendo nuovo traffico internazionale a lungo raggio. (r.v.)