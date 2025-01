Voli diretti Iran-Europa, il ritorno previsto a fine gennaio

Sarebbero in via di ripresa i voli diretti fra l’Iran e l’Europa. Lo ha annunciato l'Islamic Republic News Agency, che ha dato come data di riapertura il 31 gennaio 2025, con la prima rotta ad essere riattivata, la Teheran-Parigi, gestita dalla compagnia aerea privata iraniana Iran Airtour Airlines.

I voli tra l'Iran e l'Europa sono stati sospesi a metà ottobre 2024 dopo che l'Unione Europea ha imposto sanzioni all'Iran per le accuse di aver inviato droni in Russia da utilizzare nella guerra in Ucraina. Tali sanzioni hanno preso di mira specificamente Iran Air, Saha Airlines e Mahan Air. Anche il Regno Unito ha interrotto tutti i servizi aerei da e per l'Iran, chiudendo i tre voli settimanali tra Teheran e Londra gestiti da Iran Air.

Secondo quanto riporta simpleflying, il ceo di Iran Airtour Airlines, Seyyed Reza Mousavi, ha confermato che la compagnia aerea inizierà a volare verso Parigi il 31 gennaio utilizzando il suo Airbus A300 per servizi bisettimanali il lunedì e il venerdì.

Ha anche rivelato che Iran Airtour ha lavorato negli ultimi tre anni per poter lanciare voli verso l'Europa, per l’ottenimento di un'autorizzazione di operatore di un paese terzo da parte della Ue.

Nei piani di Iran Airtour Airlines, dopo i servizi su Parigi, ci sono voli sulla Germania, la Spagna e l’Italia entro al fine di marzo 2025, mentre sul Regno Unito sembra stia cercando di aprire voli Qeshm Air, altra compagnia aerea privata iraniana.