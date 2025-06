Wizz Air: i numeri della compagnia sulla Penisola

Wizz Air nel 2024 ha operato più di 91 mila voli da e per l'Italia, con un tasso di load factor del 99,5%. Ha trasportando oltre 18 milioni di passeggeri registrando un +11,6% rispetto al 2023. La compagnia ungherese opera ad oggi un totale di oltre 200 rotte verso 80 destinazioni in 30 paesi e mette a disposizione più di 13 milioni di posti.

Numeri che confermano l’Italia come il principale mercato e Roma Fiumicino come una delle basi più strategiche a livello italiano ed europeo. Sono ben 60 le rotte da Fco verso 25 paesi, e per la Summer Schedule 2025, Wizz Air ha rafforzato la connettività della Capitale, aumentando le frequenze settimanali verso le mete europee e mediterranee più richieste come Londra, Madrid, Barcellona e Lisbona - oltre alle classiche località estive come Corfù, Mykonos, Santorini e Zante.

Sono oltre 600 i posti di lavoro creati a Roma con lo stazionamento di una flotta di 13 Airbus A321neo e un modernissimo Training Center, l’unico insieme a quello di Budapest.

Roberto Saoncella