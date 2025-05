A Savhotel la gestione dell’ex NH Padova

Incominceranno a novembre 2025 i lavori di ristrutturazione dell’ex NH Padova, di cui Savhotel ha assunto la gestione e che riaprirà con il nuovo nome di Savhotel Mantegna Padova . La struttura, a pochi passi dalla fiera e dal centro storico, ha 190 camere che saranno tutte oggetto di restyling, così come le aree comuni e gli impianti. Savhotel Mantegna è anche un centro per eventi e meeting, con 8 sale modulari fino a 400 posti, con luce naturale e tecnologia avanzata a cui si aggiungeranno una nuovissima e ampia sala riunioni e una board-room. Al dodicesimo piano il Ristorante Parnaso propone un ambiente raffinato con vista panoramica. Completano l’offerta un lounge bar e una palestra attrezzata, che verrà ampliata e trasferita al tredicesimo piano, con una splendida vista sulla città.

“L’hotel è già un grande riferimento in città - fa notare Carlo Savasta , ceo di Savim Hospitality, società che gestisce l’hotel -. Noi investiremo oltre 6 milioni di euro per rinnovare profondamente la struttura, con l’obiettivo di renderla la più bella e apprezzata di Padova. Il nostro DNA è da sempre orientato alla massima soddisfazione del cliente e, con la nostra gestione, puntiamo a scalare le classifiche di gradimento su portali come TripAdvisor e Booking.com e rendere Savhotel Mantegna la prima scelta in città sia per la clientela business che leisure”.

Con questa acquisizione Savhotel Mantegna Padova entra a far parte del gruppo Savhotel, che comprende anche Savhotel Fiera e Savhotel Aemilia a Bologna.

Ma la crescita del gruppo non si ferma alla new entry di Padova. “Abbiamo acquisito un immobile in centro a Torino da trasformare in un boutique hotel di 108 camere, con apertura prevista per il 2028 - annuncia Savasta -. Continueremo a crescere, ma con passo fermo e ponderato, come si impara salendo le nostre montagne bellunesi, e lo faremo rimanendo fedeli alla nostra filosofia d’impresa, affine al “Modello Alto Adige”; infatti, siamo un’azienda familiare ma managerializzata, che punta all’eccellenza attraverso un servizio attentissimo e un prodotto curato”.