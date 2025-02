L’hospitality dei Paesi del GCC - Gulf Cooperation Council sta raggiungendo nuove vette che eclissano completamente i dati del pre-pandemia. Secondo i risultati di una ricerca di Str per conto di Arabian Travel Market nel 2024 i tassi di occupazione dell’area che include Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto il 69,5%, superando i livelli osservati prima del Covid.

Le principali iniziative governative, in particolare Saudi Vision 2030 e la campagna ‘We the UAE 2031’ degli Emirati Arabi Uniti hanno svolto un ruolo fondamentale in questa trasformazione promuovendo la diversificazione economica, migliorando le infrastrutture ed elevando la qualità dell’esperienza turistica complessiva. La ricerca, come scrive TravelDailyNews, ha anche scoperto che la tariffa giornaliera media (adr) è cresciuta del 2,4%, con il segmento delle camere d’albergo di lusso che ha contribuito in modo significativo a questo aumento. La regione ha aggiunto più di 35mila camere d’albergo negli ultimi 10 anni, con il 19% delle sistemazioni appartenenti alla categoria di lusso, in crescita rispetto al 16% di un decennio fa. Il rapporto di Str sottolinea che, nel settore luxury, sono in fase di sviluppo oltre 33mila camere.