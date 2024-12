Aries Group chiude in crescita il 2024 e progetta l’espansione

Aries Group chiude il 2024 con un trend positivo, registrando un incremento dei ricavi del 27% e un tasso di occupazione camere dell’82%.

Trend confermato anche dalla previsione di crescita dell’Ebitda sullo scorso anno, che si attesta a oltre 10 milioni con una crescita del 48%. Le presenze nelle strutture ricettive del Gruppo nel 2024 hanno superato quota 1 milione, a +8% rispetto al 2023.

Fondato nel 2020, il gruppo ha costruito un portfolio che comprende 4 strutture strategicamente collocate a Milano, Roma e Bologna: Quark Hotel, Ripamonti Hotel & Residence, Living Place e Hotel Villa Pamphili. Grazie ai suoi 4 centri congressuali, 65 sale meeting e 1.640 chiavi, il Gruppo si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate nel settore MICE e del business travel.

Aries Group prevede un’espansione con nuove acquisizioni strategiche volte a rafforzare la presenza nelle principali destinazioni turistiche e di business italiane. L’obiettivo è consolidare ulteriormente il posizionamento del Gruppo come punto di riferimento dell’ospitalità Made in Italy nei segmenti MICE e del leisure travel a livello nazionale.

“In un mondo dove i confini tra vita lavorativa e privata sono sempre più fluidi, le nostre strutture continuano a rappresentare una risposta concreta per chi cerca esperienze di soggiorno che possano integrare lavoro e piacere – dice Stefano de Santis, ceo di Aries Group -. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e del nostro impegno nel garantire un’esperienza unica ai nostri ospiti. Sempre mantenendo il focus sulla gestione alberghiera di qualità, guardiamo con interesse anche ad altre acquisizioni coerenti con il nostro modello di business, in destinazioni italiane altamente attrattive sia per il segmento business sia per il leisure. Questa strategia ci consentirà di ampliare l’offerta e garantire una diversificazione in grado di mantenere elevati gli standard di servizio, valorizzando le nostre competenze gestionali e la redditività a lungo termine”.