B&B Hotels cresce in Piemonte con una new entry nelle Langhe

B&B Hotels rafforza il suo presidio piemontese inaugurando la sua settima struttura nella regione, il B&B Hotel Alba. L’albergo offre un accesso diretto a una delle città più famose per le sue eccellenze enogastronomiche, conosciuta come la ‘capitale del tartufo bianco’ e crocevia strategico per il settore vitivinicolo e agroalimentare delle Langhe, patrimonio Unesco.

“Il B&B Hotel Alba - sottolinea Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria - rappresenta un passo avanti nella nostra visione di un’ospitalità accessibile e di qualità, capace di soddisfare le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere. Riflette inoltre il nostro impegno nell’evoluzione del posizionamento del brand, che abbraccia la valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e culturale, con l’obiettivo di far conoscere anche le destinazioni secondarie sia a livello nazionale che internazionale. Alba, con i suoi percorsi enogastronomici, si conferma una destinazione d’eccellenza che rappresenta perfettamente questa visione”.

L’hotel dispone di 89 camere, connessione wi-fi da 300 Mb/s negli spazi comuni e in tutte le camere e una smart tv con Chromecast integrato. Nella hall gli ospiti potranno usufruire di un B&B Shop con bevande, snack dolci e salati e di una colazione a buffet. A disposizione anche una sala meeting con una capienza di 100 persone e un parcheggio.