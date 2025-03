Aprirà a giugno a Madonna di Campiglio la prima struttura italiana di Casa Cook, il brand dell’hospitality premium lifestyle lanciato a Rodi nel 2016 e che, da allora, ha continuato a crescere prima in Grecia e in Egitto, poi in Turchia.

La struttura italiana andrà ad aggiungersi alle quattro già esistenti: Casa Cook Rhodes, Casa Cook El Gouna, Casa Cook North Coast e Casa Cook Samos. Nel maggio del 2023, spiega Il Sole 24 Ore, i marchi Casa Cook e Cook’s Club sono stati acquisiti da Goldman Sachs Asset Management Company e sono entrati in una nuova fase di crescita.

Acquisito dalla divisione Jp Hospitality di Hospitality Investors Club, Casa Cook Madonna sarà gestito da Treasurests Hospitality Group. L’esperienza culinaria sarà affidata allo chef tre stelle Michelin Jacob Jan Boerma. Il design, come per le altre strutture del brand, è frutto della collaborazione tra Casa Collective Ltd - il gruppo di cui fa parte Casa Cook - e Remo Marsala, fondatore di Vision Alphabet, ideatore del marchio. L’hotel di Madonna di Campiglio avrà 50 camere di design, cinque in meno della precedente struttura, palestra, spa e una innovativa boot room.

Il gruppo, come dichiara la managing director Claire Camplisson, in Italia sta guardando anche a località di mare come la Sicilia e Marina di Pisa, che la manager conosce bene, essendo nata a Lucca. In Europa, invece, i prossimi step potrebbero essere in Svizzera e Austria per la montagna, ma anche in Croazia e Portogallo.