Consulenza alberghiera, nasce LVG Hotel Consulting

Si chiama LVG Hotel Consulting la nuova realtà nel campo della consulenza alberghiera nata dalla fusione tra LVG Group e Diamonds Consulting. Forte dell’esperienza delle due società madri, la nuova entità unisce il know-how derivante dalle gestioni dirette e dalle strutture in consulenza con una competenza avanzata nella business intelligence.

LVG Hotel Consulting sarà in grado di combinare capitale umano e know-how con soluzioni informatiche all’avanguardia basate sull’Intelligenza Artificiale; l’unione del portafoglio clienti dei due partner porterà LVG Hotel Consulting a servire oltre 130 hotel in consulenza, per un totale di 30mila room night annuali, che generano un fatturato gestito di oltre 105 milioni di euro.

“Il settore alberghiero - sottolinea Claudio Lavagna, presidente di LVG Hotel Consulting - richiede oggi delle altissime competenze specifiche, una mentalità volta alla costante innovazione e soprattutto delle risposte risolute e concrete e LVG Hotel Consulting offre strategie su misura per ogni cliente”.

I servizi per gli imprenditori

Alla base dei servizi offerti da LVG Hotel Consulting c’è un software proprietario basato sull’Intelligenza Artificiale che integra tutte le aree di performance delle strutture ricettive: revenue management, analytic cost control, brand reputation, quality management e formazione digitalizzata.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto L’Academy già esistente verrà perfezionata integrando piattaforme avanzate dall’interfaccia user friendly, che rivoluzioneranno il tradizionale approccio formativo. Verrà inoltre aggiunta una sezione formativa ad hoc dedicata alle soft skills, fondamentali nell’ambito dell’hospitality ma spesso poco considerate.