Volotea: da dicembre il nuovo volo Genova-Madrid

Saliranno a 4 a partire dal prossimo mese di dicembre i collegamenti operati da Volotea sull’aeroporto di Genova. Sarà Madrid la new entry, che verrà servita con due frequenze alla settimana e che andrà ad aggiungersi alle rotte su Napoli, Olbia e Parigi Orly.

Il collegamento, operato in esclusiva da Volotea, rappresenta un’importante novità per la stagione invernale e conferma l’impegno della compagnia nel rafforzare la connettività internazionale di Genova, contribuendo a generare nuovi flussi turistici da e per la Liguria.

“La partenza del nuovo collegamento con Madrid segna una nuova tappa nel piano di rilancio e crescita del Cristoforo Colombo, un percorso che prevede una rotta ben tracciata fatta non solo di un importante rinnovamento a terra, con infrastrutture più moderne e servizi migliori per i viaggiatori, ma anche e soprattutto di nuovi collegamenti sia nazionali sia internazionali”, evidenzia il presidente dello scalo Enrico Musso.