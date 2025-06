FlixBus arriva al giro di boa dei dieci anni in Italia, tagliando il traguardo di oltre 50 milioni di persone trasportate nella Penisola.

“Dieci anni fa abbiamo iniziato un viaggio in Italia, con poche certezze ma con una visione solida e tanta voglia di innovare. Oggi celebriamo un traguardo importante, con la consapevolezza che il futuro ci riserverà sfide sempre nuove. Il mondo della mobilità sta cambiando a una velocità mai vista, e noi siamo determinati ad abbracciare questo cambiamento per rispondere al meglio ai bisogni di chi ogni giorno sceglie di viaggiare con noi e delle comunità che raggiungiamo” ha commentato Cesare Neglia, managing director di FlixBus Italia.

Nel suo primo decennio di attività in Italia, l’operatore travel tech ha costruito una rete di collegamenti intercity che oggi raggiunge 300 destinazioni in 19 regioni. Fra queste, si annoverano sia le principali città italiane che località più piccole e scarsamente collegate: quasi il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trova infatti in centri con meno di 20 mila abitanti spesso difficilmente raggiungibili in treno.

Oltre che nel suo modello di business, la spinta all’innovazione di FlixBus si esprime anche su un altro versante – quello, sempre più centrale, della transizione ecologica della mobilità. L’azienda si è impegnata a raggiungere l’obiettivo di Net Zero entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello globale, fissando obiettivi a breve termine nell’ambito dell’iniziativa Science Based Targets per valutare i propri progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra entro un quadro di riferimento scientificamente riconosciuto.

In questa strategia di decarbonizzazione, gioca un ruolo centrale la trasformazione della flotta attraverso tecnologie e carburanti più efficienti del diesel in termini di emissioni di CO2.

Inoltre, spazio alla sicurezza. Oltre a adottare misure più stringenti rispetto alla normativa europea, come l’impiego di due conducenti sulle linee notturne e tempi di avvicendamento alla guida più brevi, FlixBus prevede che gli autobus impiegati per il servizio siano dotati dei più moderni dispositivi di sicurezza e non superino l’età di cinque anni. Entro la fine del 2025, è stato disposto il rinnovo di circa il 70% della flotta in Italia.

Il decimo anniversario in Italia è un traguardo che FlixBus vuole celebrare insieme alle persone che, in questo decennio, hanno utilizzato il servizio nel Paese. Per coinvolgerle nei festeggiamenti l’operatore ha lanciato un concorso social della durata di 10 settimane, mettendo in palio 10 viaggi andata-ritorno verso una qualsiasi fra le 6 mila 800 destinazioni servite in oltre 40 Paesi in tutto il mondo.

Per partecipare, è sufficiente scattare una foto del proprio viaggio a bordo di FlixBus e condividerla su Instagram taggando l’account @flixbus con l’hashtag #10FlixBusIT. Per ciascuna delle dieci settimane della durata del concorso, sarà premiata una foto.