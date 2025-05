Flixbus investe nella digitalizzazione con FlixPortal e FlixPod

FlixBus continua a investire nella digitalizzazione dell’offerta e lancia il portale di bordo e un nuovo podcast, FlixPod, il primo podcast dedicato a chi viaggia con FlixBus, che sarà presto reperibile sul portale.

Con queste iniziative FlixBus intende rafforzare il dialogo con i propri passeggeri e sensibilizzarli sulle tematiche di attualità che riguardano il turismo. “FlixBus è arrivata in Italia 10 anni fa come start-up innovativa, con l’ambizione di rivoluzionare il modo di viaggiare. Lo abbiamo fatto puntando da subito su qualità, sicurezza e solide competenze digitali, che ci hanno permesso non solo di espandere rapidamente la nostra rete, ma anche di rendere il viaggio in autobus più flessibile e in linea con le esigenze delle persone. Oggi, crediamo che la tecnologia non debba essere solo uno strumento di efficienza operativa, ma anche un ponte per instaurare un dialogo costante coi nostri passeggeri. È proprio questa interazione, resa possibile da strumenti sempre più avanzati, a consentirci di migliorare continuamente l’esperienza di viaggio, ascoltando feedback in tempo reale e adattandoci alle nuove abitudini di mobilità. In quest’ottica si inseriscono anche i nostri progetti più recenti, come FlixTalk e FlixPod, che puntano a rafforzare il legame con chi viaggia, offrendo spazi di informazione, ascolto e condivisione” ha spiegato Cesare Neglia, managing director FlixBus Italia.

In dettaglio, FlixPortal, il portale di bordo di FlixBus, è già disponibile su 50 autobus, con l’obiettivo di rendere il portale disponibile su un numero sempre maggiore di mezzi in futuro. Per accedervi è sufficiente scansionare il codice QR posto in corrispondenza delle sedute, con la possibilità, se necessario, di collegarsi al Wi-Fi di bordo.

Il portale, sviluppato per FlixBus da Fabrico, è disponibile sia in italiano che in inglese e attualmente dà accesso a circa 20 contenuti originali, il cui numero è destinato ad aumentare.

Fra i contenuti accessibili da FlixPortal vi sarà presto anche FlixPod, il primo podcast originale lanciato da FlixBus per raccontare l’esperienza quotidiana delle persone che viaggiano in autobus in Italia e l’evoluzione del mondo dei viaggi attraverso approfondimenti e interviste che illustrano il punto di vista sia dei passeggeri che del settore (conducenti, operatori e altri addetti ai lavori).

Il podcast è realizzato da FlixBus in collaborazione con On Road Mag, realtà editoriale specializzata nel racconto del mondo dei trasporti, e si avvale della conduzione di Paolo Barilari. Il primo episodio, già disponibile sulle principali piattaforme di streaming, indaga il tema delle autostazioni, spesso inadatte a supportare le esigenze di chi viaggia.

FlixPod si inserisce nella traiettoria inaugurata con FlixTalk, la serie di incontri che negli scorsi anni si sono tenuti presso la sede di FlixBus a Milano alla presenza di istituzioni, esperti e aziende del settore per discutere di temi legati alla mobilità.