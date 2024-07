Debutta Turismosicuro, il portale ‘antitruffa’ di Aeo e Abbac

Proteggere i viaggiatori dai raggiri e dal pericolo delle case vacanze fantasma. Questo l’obiettivo di turismosicuro, il nuovo portale lanciato dall’Aeo Associazione Europea Ospitalità e dalla rete nazionale extralberghiera Abbac.

La piattaforma ospita solo strutture ricettive verificate con codice identificativo regionale e nazionale e mette in contatto diretto clienti e host, che hanno a disposizione un proprio profilo, con descrizione, foto, e contatti.

“L’obiettivo - spiega in una nota il coordinatore Aeo Abbac, Agostino Ingenito - è tutelare i viaggiatori e i gestori in regola per evitare il rischio di incappare in truffe nella scelta delle vacanze e utilizzare una modalità che consenta di disintermediare. Con turismosicuro.it ogni viaggiatore ha la possibilità di contattare direttamente il gestore, che ha un annuncio che è stato verificato dal portale, e che risponde ai rigidi parametri della certificazione. Il portale inoltre consente di far risparmiare il viaggiatore che non ha costi di commissioni e tratta direttamente con il gestore in regola”.

La piattaforma, precisa Ingenito, non intende fare concorrenza ai portali di prentazione. “Turismosicuro è in linea con la direttiva europea Dac7 e non effettua alcuna intermediazione tra le parti, ma si limita a garantire la veridicità di dati, codici identificativi delle strutture ricettive e fornire in tal modo l’opportunità al viaggiatore di evitare truffe e raggiri”.

I gestori iscritti alla piattaforma inoltre sono coperti da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.