Disneyland Hotel inaugura il ristorante La Forêt Secrète par Jean Imbert

Novità per Disneyland Paris. All’interno del Disneyland Hotel, lo chef stellato Jean Imbert inaugura il suo nuovo ristorante La Forêt Secrète par Jean Imbert.

Da sempre appassionato dell’universo Disney, propone un’esperienza culinaria e gastronomica in una cornice unica, con una decorazione che richiama una foresta incantata. “Ho un legame molto particolare con Disneyland Paris, qui tutta la magia dei film prende vita. Questo ristorante è ispirato ai miei ricordi d’infanzia, quando venivo qui da piccolo o dai film d’animazione Disney che ho visto. Sono entusiasta di poter contribuire a far risplendere la cucina francese nella prima destinazione turistica europea” dichiara Jean Imbert.

All’interno del ristorante vengono proposti due menù, uno da cinque portate e l’altro da tre, e per la prima volta nella sua carriera, lo chef ha ideato anche un menù interamente dedicato ai bambini. Tutte le creazioni, immaginate dallo chef Jean Imbert e il suo sous chef esecutivo Moussa Konaté, lasciano spazio ad una cucina che invita all’immaginazione.

“La creazione di questo menù è un invito per gli ospiti a compiere un viaggio attraverso i mondi Disney presenti a Disneyland Paris, da un universo all’altro attraverso la gastronomia. Dalla Sirenetta a Ratatouille, passando per Indiana Jones e I Pirati dei Caraibi, sempre nel rispetto della stagionalità dei prodotti. Con questo menù, spero che i clienti possano vivere un momento incantato in un luogo che si ispira alle foreste presenti in alcuni dei Classici Disney” spiega lo chef.

La carta dei vini e Champagnes, consigliati da un sommelier, mette in risalto il savoir-faire della viticoltura francese di diverse regioni come la Bourgogne, l’Alsace e Bordeaux. “A Disneyland Paris miglioriamo di continuo l’esperienza dei nostri visitatori e la gastronomia gioca un ruolo essenziale. Più che un semplice piacere, la cucina è una vera e propria espressione della cultura e della condivisione soprattutto in Francia. Ho sempre tratto ispirazione dall’audacia creativa della cucina di Jean Imbert. Grazie a questa collaborazione, i nostri ospiti potranno prolungare la magia delle loro giornate nei Parchi Disney con un’esperienza senza eguali, tuffandosi in un universo dove l’immaginazione, la tradizione e l’innovazione si incontrano in un’esperienza gastronomica eccezionale”, aggiunge Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris.

Al ristorante La Forêt Secrète par Jean Imbert, la creatività si esprime sia nel cibo che nella scenografia, qui ogni dettaglio permette un’esperienza immersiva sotto la luce di un lampadario in vetro di Murano, ornato di foglie e uccellini, che diffonde una luce calda. Un affresco, interamente realizzato a mano, mostra una foresta dalle mille sfumature di verde. I piatti, firmati dalla Maison Bernardaud, con motivi vegetali, creati appositamente per il ristorante, così come una selezione di argenteria della Maison Christofle, contribuiscono a far vivere agli ospiti un’esperienza indimenticabile.