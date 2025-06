“Combattiamo con le multinazionali, i nostri competitor sono i baroni del turismo mondiale, eppure riusciamo a vincere, di anno in anno”. Aldo Scarapicchia, Partner & Managing Director di Emerald Collection, racconta a TTG la sua ricetta per riuscire a emergere in un panorama ricettivo come quello maldiviano, dove la scelta di strutture d’alta gamma non manca di certo.

Eppure la famiglia Scarapicchia ha macinato risultati soddisfacenti anche in anni, come il 2024, in cui molti imprendori dell’hospitality lamentavano uno stallo di prenotazioni per l’arcipelago: “In controtendenza con il trend generale - ci racconta Scarapicchia - il nostro Emerald Maldives Resort & Spa ha mantenuto percentuali di occupazione molto alte nel 2024 e, da gennaio ad aprile di quest’anno, le vendite sono balzate in avanti del 15-20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

Una vocazione internazionale

Altrettanto positivo l’andamento dell’Emerald Faarufushi Resort & Spa, la cui domanda si è mantenuta costante lo scorso anno e per il quale, nel 2025, Scarapicchia si attende un più 5%. Internazionalità e ottimo rapporto qualità/prezzo i ‘trucchi’ di Emerald Collection: “Da sempre - spiega il nostro interlocutore - abbiamo avuto una vocazione internazionale. Non focalizzandoci su un unico mercato, siamo riusciti a compensare il calo di alcune componenti di clientela con l’incremento di altre, riuscendo così a superare indenni anche i momenti di crisi”.