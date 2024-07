Hilton espande il portfolio di esperienze alberghiere di lusso con l’aggiunta di quasi 400 boutique hotel della collezione Small Luxury Hotels of the World. In questo modo, centinaia di queste proprietà saranno disponibili su tutti i canali di prenotazione diretta di Hilton.

Entrando a far parte del portafoglio di brand di lusso di Hilton - Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts e Signia by Hilton – la collezione di hotel Slh che aderisce al progetto offre ai viaggiatori nuovi modi di soggiornare con Hilton in ambienti speciali e luoghi unici, da rifugi rustici e case sugli alberi nel bosco a residenze immerse nella foresta pluviale e ville costiere.

Attraverso questa partnership esclusiva, i membri di Hilton Honors, il programma di fidelizzazione per gli ospiti, potranno guadagnare e riscattare punti per soggiorni presso le strutture di Slh. Inoltre, godranno di vantaggi esclusivi presso gli hotel Slh situati in città, località costiere e resort.

“Collaborare con Small Luxury Hotels of the World ci consente di espandere l’esperienza di soggiorno con Hilton e le aspirazioni di viaggio per tutti gli ospiti, con opportunità speciali per i nostri membri Hilton Honors - ha dichiarato Chris Silcock, presidente, global brands and commercial services di Hilton -. Le centinaia di proprietà indipendenti sono complementari al nostro portafoglio di lusso e supportano gli sforzi continui di Hilton per espandere e creare esperienze di viaggio autentiche per i nostri clienti”.

“Attraverso questa collaborazione, gli ospiti Hilton e i membri Hilton Honors riceveranno un benvenuto negli hotel membri Slh - ha aggiunto Shaun Leleu, presidente di Small Luxury Hotels of the World -. Questa alleanza espande la proposta dei nostri boutique hotel alla clientela di Hilton, trasformando il panorama globale per gli hotel indipendenti”.