Hotel Excelsior Venice Lido Resort, riapre la spiaggia estiva

Giovedì 29 maggio apre al pubblico per la stagione estiva la spiaggia dell’hotel Excelsior Venice Lido Resort, amata sia dagli ospiti dell’hotel, sia dalle dive e dai divi del cinema.

L’area è accessibile direttamente dalla hall dell’hotel, circondata da alberi e piante fiorite e caratterizzata dalle capanne in tela bianca che dispongono ognuna di un lettino con materasso, due sedie a sdraio imbottite, un tavolo riparato con posti a sedere e wi-fi gratuito. Per le pause (ma anche per la prima colazione, il pranzo, l’aperitivo o per uno snack rinfrescante) nella stessa giornata riaprono anche il beach bar e l’Elimar Restaurant.

Anche per il 2025 la spiaggia è stata premiata con i tre ombrelloni, il massimo riconoscimento per i beach club che valuta la qualità, i servizi e la bellezza del contesto.