Hotel midscale a Milano, lo sviluppo secondo WCG

“Stando agli ultimi dati i di Istat in Italia il 50,7% delle strutture ricettive è costituito da 3 stelle e proprio gli alberghi di questo tipo possono essere considerati il motore di una trasformazione necessaria dell’industria alberghiera italiana”.

Cristina Gentile, Senior Real Estate Consultant di World Capital Group, sottolinea il potenziale del midscale che, spiega, ha grande appeal nelle città italiane, prima fra tutte Milano, il cui interesse degli investitori si è accentuato anche in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Cresce l’interesse degli investitori

A Milano le strutture alberghiere a 3 stelle rappresentano ben il 31% del totale. Il loro interesse per investitori e catene alberghiere, nazionali e internazionali, è in evidente crescita, soprattutto per quanto concerne gli immobili dell’area di Porta Romana, dove proprio il Villaggio Olimpico è il primo tassello del grande progetto di rigenerazione urbana di questa zona.

L’area è stata oggetto di una forte programmazione urbanistica ispirata a principi di sostenibilità, che ha portato alla luce un grande Parco Centrale, con connessioni pedonali e ciclabili, eco-zone, piazze pubbliche e la Foresta Sospesa. La zona ha acquisito valore anche attraverso l’insediamento di importanti funzioni terziarie e culturali come Fondazione Prada e Symbiosis.

Il Linate Airport District

Un’altra area del capoluogo lombardo che sta vivendo una fase di grande valorizzazione è il Linate Airport District, un progetto di riqualificazione della zona tra l’aeroporto di Milano Linate e l’Idroscalo, attraverso la realizzazione di edifici pensati per integrarsi con l’acqua e la vegetazione.

Proprio vicino alla Fondazione Prada e in zona Milano Linate, il Team Hospitality di WCG-World Capital Group – che accompagna proprietari e investitori interessati a vendere o locare i propri immobili ricettivi oppure gestori a trovare lo spazio giusto per nuove attività - dispone in esclusiva di soluzioni immobiliari alberghiere 3 e 4 stelle, situate in posizioni strategiche.