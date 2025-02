Dove si nasconde il vero lusso? Ovunque. Anche nelle destinazioni più impensabili, infatti, è possibile trovare esempi di luxury hospitality e lo dimostra l’annuale Star Awards di Forbes Travel Guide che celebra l’ospitalità più attenta al cliente.

A influire sulla scelta dei vincitori, diversi fattori che spaziano dalla qualità dei servizi (che pesa per il 70% del rating) alle condizioni della struttura (che pesa per il 30%), il tutto abbinato ad altri asset intangibili ma di estremo valore.

Tra gli hotel che in questo 2025 hanno ricevuto l’ambita corona di Forbes vi è il RiverView Ranch, situato nella Lolo National Forest del Montana, ideale per andare a cavallo o esplorare il territorio in mountain bike. E ancora, al motto di ‘act global, think local’, il Capella Hanoi in Vietnam, un boutique hotel che non solo omaggia la vicina Hanoi Opera House ma anche la più tradizionale cultura locale.

Guardando alle destinazioni, per il terzo anno consecutivo, è Macao a confermarsi capitale degli hotel 5 stelle con 24 hotel nelle posizioni più alte della classifica, con la recente aggiunta dell’Epic Tower presso lo Studio City Macau e del Raffles al Galaxy Macau.

Seconda posizione per Londra, con 20 hotel 5 stelle nel 2025. Bene altre mete europee tra cui l’Italia con Castelfalfi in Toscana, la Francia, la Grecia e la Spagna.

Novità pure per il Medio Oriente che arricchisce la propria offerta luxury con il One&Only Royal Mirage The Residence di Dubai e la The Pearl Spa dentro il Four Seasons Resort Dubai di Jumeirah Beach, nonché con il St. Regis Abu Dhabi. Giappone e Maldive, invece, accolgono nuove Five-Star spa, rispettivamente The Bvlgari Spa Tokyo e One&Only Reethi Rah Spa.