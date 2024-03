Lo stilista Alessandro Enriquez nell’hotellerie: grifferà un resort in Sicilia

Un altro nome della moda fa capolino nell’hotellerie. Si tratta dello stilista siciliano Alessandro Enriquez, che si appresta ad apporre il suo marchio su alcuni indirizzi di pregio. Il primo nel Sud Italia, proprio nella sua terra natia. “Grifferemo un resort in Sicilia, situato nella Val di Noto” ha anticipato a Milano Finanza Fashion, spiegando che “grazie alle attività dedicate alla comunicazione in-store e ai pop-up, sempre più richiesti dai buyer, stiamo operando in diverse regioni in Italia e in Europa”.

Un investimento, quello sull’hospitality, che rientra in un ampio piano di diversificazione della maison, attiva anche nel campo degli arredi e del design.