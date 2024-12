Lore Group debutta a New York con l’Hotel Park Ave

Il gruppo di hospitality Internazionale Lore Group fa il suo debutto a New York acquisendo l’ex Mondrian Park Avenue, che diventa così la settima struttura del network con il nuovo nome di Hotel Park Ave.

L’albergo è già operativo e subirà una ristrutturazione in due fasi a partire dal 2025, con un restyling di tutte le camere nel primo trimestre del prossimo anno. Nella primavera, poi, il direttore creativo del Lore Group, Jacu Strauss, inaugurerà una nuova hall e nove suite. Tutte le ristrutturazioni avverranno in più fasi, con un disagio minimo per gli ospiti, e non comporteranno la chiusura dell’albergo.

L’Hotel Park Ave offre un tranquillo rifugio nel cuore del quartiere NoMad di New York City e ospita anche due spazi per eventi privati: uno studio e un’ampia terrazza al 15esimo piano. I nuovi concept di ristorazione nel bar sulla terrazza panoramica dell’hotel e nel ristorante al piano terra, come spiega TopHotelNews, saranno annunciati nella primavera del 2025.

In Europa e negli Stati Uniti Lore Group gestisce hotel come il Pulitzer Amsterdam, il Sea Containers London e il Riggs Washington, D.C.