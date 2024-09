LVG Hotel Collection rafforza il segmento Mice

LVG Hotel Collection, brand del settore dell’ospitalità di LVG Group, continua a rafforzare la propria presenza nel segmento Mice. Rientra in quest’ottica la partnership recentemente siglata con Convention Bureau Italia, che prevede la promozione a livello internazionale delle strutture, il contatto diretto con i buyer appartenenti al network, e la possibilità di posizionarsi tra i leader di mercato.

Due sono al momento le strutture di LVG Hotel Collection che si rivolgono al Mice: Al Mulino Hotel a Alessandria e Il Chiostro Congress Hotel & Restaurant a Verbania sul Lago Maggiore.

Al Mulino è una struttura particolarmente affermata in ambito Mice, ospita principalmente eventi di carattere aziendale, in particolare congressi medici e momenti culturali promossi da associazioni. Nel 2023 ha organizzato circa 340 meeting, mentre nel solo periodo da gennaio a luglio 2024 gli eventi erano già 270, con la previsione di incrementare sensibilmente nell’ultima parte dell’anno.

Dal 2022 il Chiostro è passato da una gestione stagionale a una annuale, e il Mice è diventata una componente molto più importante, soprattutto in bassa stagione, registrando in breve tempo risultati particolarmente positivi dovuti anche al fascino di questa particolare struttura con una storia plurisecolare. Oggi è un punto di riferimento importante per eventi aziendali, congressi associativi e privati, sia a livello nazionale che internazionale, con una forte domanda da parte di associazioni, aziende farmaceutiche e clienti privati.

“Il segmento Mice rappresenta una componente strategica fondamentale per la crescita del nostro gruppo. Siamo convinti che l’espansione in questo ambito permetterà a LVG Hotel Collection di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato dell’ospitalità, puntando su un’offerta altamente specializzata - dice Claudio Lavagna, founder e ceo di LVG Group -. Il nostro obiettivo è attrarre sempre più clienti aziendali, nazionali e internazionali, attraverso un servizio di eccellenza e soluzioni personalizzate per eventi su misura”