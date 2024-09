“L’intelligenza artificiale non è il futuro, è già presente. Per questo intendiamo rendere accessibili questi vantaggi a qualsiasi tipo di albergo”. Così Francesco Dicuonzo, amministratore delegato della nuova società LVG Hotel Consulting, presenta Diamonds Hub, la piattaforma innovativa dotata di intelligenza artificiale che riunisce in un’unica schermata principale tutti i servizi di management di un albergo.

“Il nostro hub ci permette una migliore supervisione, con una quotidiana attenzione ai micro andamenti - dichiara Claudio Lavagna, presidente di LVG Hotel Consulting -. Questo facilita la nostra gestione, andando ad individuare in maniera puntuale dove si annidano i problemi, ma c’è di più. Con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che affianca il nostro lavoro, possiamo arrivare a fare analisi altrimenti impossibili”. Oltre agli alert di errore, Diamonds Hub è infatti dotato di un’interfaccia IA a cui è possibile fare domande per analizzare i dati, compararli con quelli esterni, indicare le soluzioni da intraprendere e gli andamenti futuri.

FrancisAI, questo il nome dell’interfaccia artificiale, debutterà online il prossimo 8 ottobre. Lo stesso giorno LVG renderà disponibile on line il nuovo Diamonds Training, la microformazione online per il personale alberghiero, anche questo servizio totalmente personalizzabile dal cliente.