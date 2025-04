Mandarin fa il bis a Parigi con l’Hôtel Lutetia, sulla Rive Gauche

Mandarin Oriental raddoppia la presenza a Parigi assumendo la gestione di Hôtel Lutetia, nella veste di Mandarin Oriental Lutetia, Paris, l’unico Palace hotel sulla Rive Gauche, che si aggiunge così alla storica proprietà di Rue Saint-Honoré.

“Oggi inizia un nuovo capitolo per Mandarin Oriental: siamo lieti di dare il benvenuto a questo hotel così importante - ha commentato Laurent Kleitman, Group Chief Executive di Mandarin Oriental -. Con l’aggiunta di questa proprietà non vogliamo solo celebrare l’eredità storica della Rive Gauche, ma anche la nostra visione di ospitalità, dove storia e cultura incontrano il nostro servizio leggendario per forgiare esperienze memorabili”.

Fondato nel 1910 dalla famiglia Boucicaut, già proprietaria di Le Bon Marché, Hôtel Lutetia è diventato da subito un simbolo dell’eleganza e della cultura parigina. Progettato unendo due stili, Art Nouveau e Art Deco, è da sempre un ritrovo per l’élite intellettuale e artistica e, negli anni, ha ospitato Picasso, Matisse, Charles de Gaulle e James Joyce, che ha completato l’Ulisse proprio tra le sue mura. È stato riaperto nel 2018 dopo una ristrutturazione completa guidata dall’architetto Jean-Michel Wilmotte.