Minor Hotels Europe & Americas ha un nuovo ceo: Gonzalo Aguilar

Gonzalo Aguilar è il nuovo ceo di Minor Hotels Europe & Americas al posto di Ramón Aragonés, ritiratosi a fine 2024 ma che continua a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione e vicepresidente non esecutivo.

Partendo dal suo primo incarico come restaurant manager in Colorado, Aguilar ha accumulato oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità - incluso il suo recente ruolo di chief operating officer per l’Europa in Marriott International - e porta in Minor Hotels competenze che sono già state determinanti nell’integrazione del brand AC Hotels in Marriott.

“La competenza, la leadership e la profonda conoscenza di Gonzalo del panorama multi-brand e asset-light - osserva Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels e presidente di Minor Hotels Europe & Americas - lo rendono la scelta ideale per guidare Minor Hotels Europe & Americas attraverso la nostra prossima fase di crescita strategica in questa regione ad alto valore”.

In Minor Hotels Europe & Americas il nuovo ceo si concentrerà sul rafforzamento dell’integrazione internazionale del portfolio di brand di Minor e sull’accelerazione delle aperture di hotel in mercati chiave, in particolare nei segmenti del lusso e dei resort.

La nomina di Aguilar sarà formalizzata durante l’assemblea generale ordinaria degli azionisti, prevista entro il 30 giugno 2025.