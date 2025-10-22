Nicolas Sarkozy resterà nel cda di Accor: la conferma di Sébastien Bazin

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, al centro delle cronache negli ultimi tempi per le vicende giudiziarie, resterà nel cda di Accor. La conferma è arrivata dal ceo della catena Sébastien Bazin, come riporta preferente.com, che sottolinea anche come nessuna azienda in cui Sarkozy ricopre ruoli abbia deciso di esautorare l’ex presidente.

Nonostante Sarkozy sia stato interdetto dai pubblici uffici a termini di legge, nessuna norma obbliga le aziende a rescindere dagli accordi. Accor ha dunque scelto la stessa strada delle diverse imprese che hanno riconosciuto un ruolo di primo piano all’ex politico francese, confermando la carica.