Ancora una nuova apertura al termine di un lungo e accurato periodo di restauro per gli hotel di Roma. Questa volta si tratta di Palazzo Talia, situato nel cuore della Capitale, palazzo del sedicesimo secolo ricco di storia che ora apre le porte ai turisti di tutto il mondo con 25 camere e suite.

Palazzo Talìa è stato riportato a nuova vita dalla famiglia Federici, specializzata in costruzioni e immobili, e alimentata da una radicata passione per l'arte. Questo boutique hotel, scrive Traveldailynews, non solo fa rivivere un pezzo prezioso del patrimonio architettonico di Roma, ma arricchisce anche la scena dell'ospitalità di lusso della città, offrendo un rifugio senza pari che cattura la grandezza e la raffinatezza di Roma stessa.

Prima della sua chiusura nel 1999, il palazzo è stato il cuore di diverse istituzioni ecclesiastiche fino a diventare famoso tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo come Nobile Collegio del Nazareno, rinomato per il suo prestigio e per aver formato famosi politici, cardinali e diplomatici.