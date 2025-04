È di 1,1 miliardi di dollari il valore della divisione Hospitality Solutions che Sabre ha deciso di cedere alla società di gestione patrimoniale TPG. L’accordo prevede che TPG investirà in Hospitality Solutions tramite TPG Capital, la piattaforma di private equity statunitense ed europea dell’azienda.

La maxioperazione consoliderà Hospitality Solutions come azienda indipendente, fornendole risorse dedicate per la crescita e la continua espansione come piattaforma tecnologica globale per gli hotel. Hospitality Solutions fornisce software a oltre il 40% dei principali marchi alberghieri al mondo. La piattaforma, basata su SaaS, funge da sistema integrato di registrazione per le prenotazioni e le informazioni sugli ospiti, consentendo agli albergatori di operare con maggiore efficienza. Hospitality Solutions si distingue dall’attività di distribuzione B2B alberghiera di Sabre, che rimane un’area di investimento strategica per Sabre.

I proventi di cassa previsti da Sabre, al netto di imposte e commissioni, saranno pari a circa 960 milioni di dollari e saranno utilizzati principalmente per estinguere il debito, consentendo all’azienda di migliorare il proprio bilancio, ottimizzare la concentrazione sul core business e continuare a concentrarsi sulla crescita sostenibile a lungo termine. “La cessione - conferma Kurt Ekert, presidente e ceo di Sabre Corporation - consente a Sabre di concentrarsi sulle sue principali piattaforme IT per le compagnie aeree e sul marketplace dei viaggi”.