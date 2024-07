Servizi in hotel, sempre più richiesto il digitale

Tra i viaggiatori spopolano gli hotel con un servizio automatico o self-service al front desk. Lo rivela una ricerca di Mews, secondo la quale l’80% dei rispondenti si dimostra favorevole all’utilizzo della tecnologia durante la fase di arrivo in una struttura ricettiva e non solo.

Il digitale, dunque, caratterizzerà l’estate 2024 con un numero crescente di interessati a soluzioni come self check-in e camere smart.

Stando ai risultati dello studio, oltre il 40% degli intervistati apprezza infatti la possibilità di registrarsi direttamente sul sito web dell’albergo o via app.

I partecipanti al sondaggio, inoltre, hanno aggiunto che l’hotel ‘perfetto’ dovrebbe includere degli strumenti di domotica in ogni camera (43%), accesso in stanza ‘keyless’ (34%) o via mobile (27%). In ultimo, come riporta traveldailynews.com, il 36% ammette di essersi rivolto all’AI per ricevere suggerimenti in fase di booking, a dimostrazione di come questo sistema stia prendendo sempre più piede nel settore turistico.