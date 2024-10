Viaggi multigenerazionali,il lusso del tempo ritrovato

Il vero lusso, oggi, è il tempo. Un bene immateriale preziosissimo, che nel momento della vacanza si trasforma in ricordi da condividere con i propri familiari radunando membri del clan che, magari, vivono lontani e divisi per gran parte dell’anno. Ecco che, dunque, uno dei trend della vacanza d’alta gamma è il viaggio multigenerazionale; un’occasione, soprattutto per i membri più anziani del gruppo, per svelare ‘sul campo’ a figli e nipoti la storia della famiglia, riscoprendone i luoghi d’origine. I grandi clan multigenerazionali arrivano da oltreoceano in Italia per riunire i propri discendenti in un progetto che, dunque, è ben più profondo di una semplice vacanza di gruppo.

L’aspettativa di un ricordo indelebile

Le aspettative di questa tipologia di turisti sono estremamente alte e le strutture che li accolgono si trovano a dover affrontare una sfida ardua: trasformare i momenti collettivi in tempo di qualità e, di conseguenza, in ricordo indelebile.

Il ritorno alle origini deve, dunque, partire dalla struttura stessa e l’impressione degli ospiti all’arrivo dev’essere quella di entrare in una delle loro proprietà per sentirsi subito a casa e, allo stesso tempo, provare l’esperienza di vivere in una vera villa italiana.

Tra le attività più richieste le cooking class, per ritornare alle origini anche attraverso la riscoperta dei piatti del territorio e, nello stesso tempo, condividere il momento della preparazione delle pietanze.

Oltre alle cucine, nei viaggi multigenerazionali assumono una valenza precisa le piscine, intese non solo come spazio di relax e divertimento, ma anche come punto di ritrovo, magari dopo aver fatto escursioni ed esperienze diverse per ciascuna fascia di età.

