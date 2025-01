YellowSquare, joint venture con Invel per espandere il portafoglio

Partnership strategica per YellowSquare, che mira a portare anche all’estero il proprio concept di ospitalità ibrida e ad espanderlo in Italia. Insieme a Invel Real Estate, infatti, l’operatore alberghiero, già presente a Roma, Milano e Firenze, ha costituito una joint venture da 200 milioni di euro per acquisire, sviluppare e gestire nuove proprietà, con l’obiettivo di 5mila posti letto.

La collaborazione unisce l’approccio innovativo di YellowSquare nell’ospitalità alla competenza di Invel negli investimenti immobiliari e nella gestione patrimoniale, e prevede la creazione di uno strumento d’investimento al 100% di Invel, che acquisirà e svilupperà attività in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, con strutture gestite da YellowSquare. Sottoscriverà inoltre un aumento di capitale a favore di quest’ultima. “L’espansione rappresenta un’evoluzione necessaria, e per realizzarla abbiamo un partner con cui condividiamo obiettivi e valori - ha affermato Fabio Coppola, co-fondatore e chief visionary officer YellowSquare -. Porteremo il nostro modello di ospitalità ibrida in altre città, creando spazi per gli ospiti in cerca di un’esperienza di viaggio che vada oltre il semplice pernottamento”. Sono intanto prossime le aperture, già programmate in precedenza, a Torino, Venezia e Bologna.