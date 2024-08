“La Puglia è una regione molto, molto bella, con cose straordinarie. Dico solo che dovrebbe avere un turismo più elevato”. Flavio Briatore torna sulla questione Puglia dopo che, a metà luglio, aveva criticato gli imprenditori balneari della regione colpevoli, a suo dire, di imporre prezzi eccessivi.

“Se vogliamo avere un turismo ad un certo livello dobbiamo avere delle infrastrutture di un certo livello” ha detto l’imprenditore in una trasmissione televisiva, secondo quanto riportato da correredellasera.it.

Briatore ha poi risposto indirettamente al sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, che aveva detto come l’imprenditore fosse stato bloccato dopo aver provato a investire nel Salento. “Non sono mai andato direttamente in Salento ad aprire niente, erano delle licenze con gente locale, si è parlato di licenze e basta, non direttamente di investimenti fatti da noi” ha replicato Briatore.

E, ancora: “Noi non abbiamo aperto a Gallipoli, ma a Saint-Tropez. Non abbiamo aperto a Lecce, ma a New York. Tutta questa polemica non serve. Dico solo che l’Italia, con i beni che ha, deve puntare a un turismo alto - ha aggiunto -. Dobbiamo avere un turismo che porti qualità a chi viene in Italia, dandogli dei servizi, e che lasci sul territorio dei soldi. In tutta Italia non abbiamo un servizio adeguato ai prodotti che possiamo vendere. Noi vendiamo sottocosto”.