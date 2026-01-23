Busitalia acquisisce il Gruppo City Sightseeing Italia

Si apre con un colpo di mercato il 2026 di Busitalia. La società di trasporto su gomma di Trenitalia annuncia l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane.

L’operazione rientra tra le iniziative di integrazione verticale del piano strategico del Gruppo Fs, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici. “Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia - precisa in una nota Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia -, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale”.

Oltre a rafforzare il presidio del segmento leisure, l’operazione vuole favorire l’integrazione tra trasporto locale, ferrovia e servizi sightseeing, attraverso soluzioni di intermodalità ferro-gomma che ampliano la catena del valore del trasporto turistico e contribuiscono alla valorizzazione delle città e del patrimonio culturale nazionale.

Attualmente, il Gruppo City Sightseeing Italia opera - direttamente o tramite società controllate o partecipate - a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi e offre servizi di trasporto hop on hop off, noleggio autobus e propone pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano.