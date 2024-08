Se è ancora presto per parlare di numeri ufficiali, si può comunque cominciare a fare il punto della stagione estiva 2024 regione per regione. Le anticipazioni dei numeri, però, fanno discutere in Campania, dove le posizioni divergono.

“Napoli, la costiera amalfitana e le isole sono protagoniste di un boom turistico, alimentato soprattutto dai mercati internazionali. Tuttavia, non tutte le destinazioni campane godono di questo slancio - spiega Marco Sansiviero, presidente di Cilento Autentico Dmo, secondo il quale invece questa parte di Campania sta registrando una grave contrazione dei flussi turistici, soprattutto da parte dei visitatori stranieri. Secondo i dati Istat, nel 2014 il Cilento accoglieva circa 600 mila turisti stranieri. Oggi il numero è crollato a 186 mila presenze, segnando un calo del 67,6%. Dello stesso avviso, Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno, che ha fatto un piccolo bilancio del turismo nel salernitano, anch’esso in calo.

“Nel complesso il trend turistico, grazie in particolare alla presenza di tantissimi stranieri, regge bene e conta un + 10/15% rispetto a dodici mesi fa, almeno per quanto riguarda il trasporto via mare”, ha dichiarato invece Gennaro Esposito, ad di Alicost. Dal primo giugno al 15 agosto sono stati 60mila i passeggeri trasportati.