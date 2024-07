Case vacanza in Italia, si impennano richieste e prezzi

A sceglierle sono soprattutto i turisti internazionali, che si innamorano delle coste e delle montagne della nostra Penisola a tal punto da voler acquistare casa per farne la loro residenza per gran parte dell’anno. Ed è proprio a causa dell’impennata di richieste da parte degli stranieri che, a loro volta, si sono impennati anche i prezzi delle abitazioni per le vacanze, come mostra l’ultima rilevazione di Scenari Immobiliari pubblicata da Il Sole 24 Ore.

Nei cinque anni presi in esame, dal 2019 al luglio 2024, i prezzi sono aumentati in media di 17 punti percentuali; le località con i maggiori rincari sono Porto Rotondo, in Sardegna, con un più 24%, mentre in montagna, invece, in Veneto a Cortina d’Ampezzo comprare una casa costa il 27,3% in più del 2019 e a Madonna di Campiglio il 16,5.

Il caso Puglia

Alcuni tra i casi più eclatanti sono in Puglia. A Polignano a Mare, ad esempio, i prezzi sono saliti del 14,3%, a Gallipoli del 13,3 e a Vieste, sul Gargano, dell’11,1%.

“In cinque anni l’aumento del prezzo d’acquisto di una casa per passarci le vacanze mi sembra quasi scontato - commenta Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste -. Un fenomeno al quale assistiamo da un po’ di tempo è che Vieste è considerato un posto tranquillo, una destinazione sicura dove si può fare un investimento immobiliare. Ci sono ormai molti stranieri che ci vivono anche d’inverno”.

“La popolarità del brand Puglia e, in particolare, di Polignano a Mare - spiega Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare - spinge il mercato. La grande visibilità attira sempre più turisti e il 60% di loro sono stranieri, non solo turismo nordeuropeo ma abbiamo australiani, canadesi e asiatici”.