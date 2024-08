Il cicloturismo in Italia aumenta del 22% il suo valore. Secondo i dati diffusi dal Market watch ‘Ecosistema della bicicletta’ di Banca Ifis, il cicloturismo ha un peso sempre più rilevante all’interno del tessuto economico nazionale. Come si legge su Idealista infatti, nel 2023 la spesa totale dei turisti in bicicletta in Italia ha toccato i 9,4 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto all’anno precedente.

In totale, sono stati 7,5 milioni i turisti attivi in bicicletta, nel 58% dei casi provenienti dall’estero, che hanno prodotto una spesa media pro-capite pari a 1.900 euro. Nonostante i già elevati volumi, il settore del cicloturismo presenta ancora ampi margini di crescita, soprattutto grazie a due fattori. Il primo è legato alla diffusione delle biciclette elettriche e a pedalata assistita.

Il secondo elemento è rappresentato dallo sviluppo di nuove ciclovie che consentirebbe di diversificare le mete turistiche che, al momento, sono concentrate soprattutto in tre Regioni: Trentino Alto-Adige, Toscana e Lombardia.

Infine, un ultimo dato: il turismo in bicicletta, infatti, viene praticato in compagnia, da 3,7 persone in media e per una durata di circa 11 giorni.