Da Mastercard e BID Company nasce Tourism Payment Insight

Si chiama Tourism Payment Insight la soluzione innovativa sviluppata da BID Company e Mastercard che offre a operatori del turismo, alle istituzioni finanziarie e ai brand del retail un nuovo modo di interpretare i flussi economici legati ai turisti.

Grazie alla sinergia tra l’expertise di BID Company nell’analisi avanzata dei dati e l’ampia copertura dei Kpr transazionali di Mastercard, Tourism Payment Insight si afferma come lo strumento ideale per analizzare i comportamenti di spesa dei turisti con precisione e immediatezza, permettendo di prendere decisioni strategiche basate su insight affidabili e in tempo reale.

Attraverso questo nuovo strumento si possono visualizzare la provenienza dei turisti, il ticket medio, per comprendere la spesa media per transazione e identificare fasce di consumatori di alto valore, le finalità di spesa, per analizzare le categorie merceologiche più frequentate dai turisti e si possono effettuare comparazioni territoriali, per valutare le differenze di comportamento di spesa tra località diverse.

“Conoscere il comportamento di spesa dei turisti è oggi più che mai un asset strategico per il settore pubblico e privato – afferma Antonio Autorino, general manager di BID Company –. Con Tourism Payment Insight, insieme a Mastercard, mettiamo a disposizione un modulo all’avanguardia che fornisce insight utili per ottimizzare investimenti, strategie di marketing e piani di sviluppo turistico.”

Uno degli elementi distintivi di Tourism Payment Insight è la sua accessibilità: non richiede configurazioni complesse, ed è immediatamente operativa. Gli utenti possono selezionare il territorio di interesse e visualizzare in pochi secondi tutti gli insight di spesa dei turisti che visitano l’area selezionata.