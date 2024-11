“Bisogna smetterla di parlare di overtourism, perché è una bestemmia dire che in Italia vengono troppi turisti. L’Italia è un Paese di qualità e non di quantità”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, aprendo i lavori del Forum Internazionale del Turismo.

Per la titolare del Mitur il discorso del sovraffolamento delle destinazioni va affrontato con un approccio diverso: “La domanda che ci dobbiamo fare - dice dal podio della Fortezza da Basso - è: ma in Italia sono stati in grado di regolamentare i flussi o hanno subìto il turismo? Dobbiamo imparare a gestire i flussi turistici”.

Come? “Aumentando l’offerta turistica - spiega -, impegnandoci su altri turismi, come il congressuale. Possiamo poi incentivare i grandi eventi e adottare la tecnologia e l’AI, che può rappresentare un’opportunità, se usata a servizio dell’uomo e se sapremo regolamentarla”. In ultimo, aggiunge, dobbiamo avere più “orgoglio di appartenenza, orgoglio di essere italiani”.

I numeri chiusi e le strette, per Santanchè, non sono la via. “Sono contraria a chi introduce i ticket per l’ingresso nelle città” ribadisce, rimarcando come questi provvedimenti portino a delle problematiche sul fronte della gestione “ci sono i controlli da fare e le sanzioni”, afferma.

Il ministro torna perciò a spingere sulla “necessità di lavorare sulla qualità dei servizi”, nonché sulla formazione dei lavoratori, su cui, ha affermato, “il Ministero ha previsto nuovi incentivi”.