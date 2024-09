Dimensione Sicilia: alla scoperta dell’Isola in inverno con Sicilian Secrets

Partenze invernali garantite per scoprire le festività più suggestive della Sicilia e scoprire l’Isola nella sua veste invernale.

Dimensione Sicilia presenta l’edizione 2024/25 di Sicilian Secrets, una serie di tour creati apposta per scoprire il territorio più autentico.

Quattro itinerari per quattro feste, come si legge in una nota del tour operator, che elenca: “il tour dedicato all’Immacolata offre ai viaggiatori l’opportunità di scoprire una Sicilia addobbata a festa, tra luci natalizie e sapori tradizionali; il Capodanno, un’occasione per salutare l’inizio del nuovo anno immersi nella cultura e tradizione dell’isola; il viaggio per Sant’Agata che culmina con la celebrazione della festa patronale di Catania, una delle feste religiose più emozionanti d’Italia. Infine, il Carnevale di Acireale, per scoprire uno dei carnevali più spettacolari del Paese, tra maschere e folklore”.