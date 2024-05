Emma Villas in controtendenza: molti italiani per la stagione estiva

Dati in controtendenza per Emma Villas, che per l’estate 2024 prevede un 84,4% di italiani come clienti delle strutture della Penisola, contrariamente a quanto rilevato, invece, dalle agenzie di viaggi, che sottolineano come il mercato tricolore, a causa soprattutto dei prezzi, sia più sensibile alle offerte d’oltreconfine.

Secondo il player degli affitti di ville, indipendentemente che il viaggiatore sia alla ricerca di attività sportive all’aria aperta (75,3%) o del relax per ricaricare le batterie (65,4%), la vacanza dovrà essere green (59,2%), e cresce inoltre il desiderio per una vacanza all’insegna del pregio, sempre più ambita (64,3%). Un trend, quello delle vacanze di pregio, confermato dai dati dell’Osservatorio Emma Villas, che registra per la stagione 2024 un +6,4% delle prenotazioni di ville e casali rispetto a quanto si registrava lo scorso anno alla stessa data per la stagione 2023.

“La voglia di viaggiare è ormai tornata fortissima tra gli italiani e, di pari passo, c’è sempre più voglia di continuare a trattarsi bene e vivere esperienze autentiche - dice Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas -. La villa sarà una delle soluzioni più scelte da chi cerca comfort, indipendenza, privacy e relax, ma vuole anche essere vicino a città d'arte o a parchi naturali. Per questa stagione stiamo infatti registrando un incremento del 6,4% di prenotazioni rispetto a quanto registravamo un anno fa per il 2023, con un particolare interesse per le ville situate in Toscana, Umbria e Sicilia”.

Per l’indagine AstraRicerche - Emma Villas quasi la totalità dei nostri connazionali (96,2%) farà almeno una vacanza questa estate. Il 77,1% vorrebbe ripeterla più volte, il 48,6% ne farà una più lunga possibile e il 66% la ricercherà all’insegna del relax e dei ritmi lenti. Ma staccare la spina dalla routine e immergersi nella natura saranno le parole chiave per tutti. Vinceranno le vacanze con attività outdoor, un “must” per oltre 7 su 10 (75,6%) che sceglieranno tra la possibilità di andare in bici, a cavallo o nuotare (66%) o la possibilità di effettuare sport adrenalinici come il rafting, lo sci d’acqua o il deltaplano (38,6%).

Le mete regine dell’estate in Italia vedono sul podio il Salento (31,6%), seguito dalla Costiera Amalfitana (28,9%) e il Lago di Garda (23,6%), che superano la Sardegna, le Cinque Terre e la Costiera Romagnola.

“Il settore del vacation rental è in continua evoluzione e noi operatori siamo chiamati a rimanere dinamici e flessibili per essere pronti a rispondere alle nuove esigenze dei clienti, anticipandole laddove possibile - prosegue Bisogno -. Oggi, grazie alla nostra quasi ventennale esperienza del settore, siamo in grado di offrire un servizio di altissimo livello che soddisfa appieno le aspettative dei nostri ospiti. In questi mesi abbiamo incrementato i nostri servizi in villa; le nostre proprietà sono pet friendly, abbiamo previsto la possibilità di arrivare e trovare la dispensa già fornita, a breve sarà possibile integrare il soggiorno con esperienze autentiche e di grande qualità in ambito artistico, wellness e molto altro. Ma abbiamo anche ascoltato le richieste dei nostri clienti che ci chiedono cancellazione gratuita in caso di annullamento della prenotazione (anche all’ultimo momento) e condizioni flessibili di prenotazione come la possibilità di arrivo infrasettimanale e la riduzione a tre giorni del soggiorno minimo in villa anche in alta stagione (29,5%)”.