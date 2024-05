Europ Assistance:italiani in viaggio,aumenta il budget

Gli italiani non intendono rinunciare a viaggiare. Questo quanto emerge dal 23esimo Holiday Barometer di Ipsos-Europ Assistance, che ha evidenziato come il 69% degli italiani abbia intenzione di concedersi almeno una vacanza estiva e, di questi, oltre il 30% preveda di farne più di una. Anche se il 52% teme che l’inflazione possa influenzare i propri piani, il budget medio per le vacanze è aumentato del 15% rispetto allo scorso anno, arrivando a 2.041 euro.

Il ranking delle destinazioni

L’Italia resta una delle mete preferite, con il 42% dei nostri connazionali che pianifica vacanze all’interno dei confini nazionali. All’estero, invece, le destinazioni preferite dagli italiani sono la Spagna (13%), seguita da Francia (10%) e Grecia (7%). Il mare domina le preferenze con il 72%, in aumento del 9% rispetto al 2023, seguito dalle città d’arte (30%) e dalla montagna (25%).

Lo slow tourism

Agli allarmi sull’overtourism gli italiani rispondono con la ricerca dello slow tourism, con il 78% dei nostri connazionali che mostra interesse per questa forma di viaggio sostenibile. Inoltre, il 74% è disposto a esplorare destinazioni meno convenzionali per evitare il sovraffollamento. Questo trend riflette una crescente consapevolezza verso l’ambiente e il rispetto per le culture e le risorse locali.

Gli hotel rimangono la tipologia di alloggio preferita (44%), ma crescono le case in affitto (31%) e i bed&breakfast (30%). Interessante è l’aumento del 3% dei viaggi on the road in camper, che si attestano al 6%. L’auto è il mezzo di trasporto prediletto (52%), mentre il 38% sceglie l’aereo, in leggero aumento rispetto al 2023. Tra i temi che stanno più a cuore ai viaggiatori c’è quello della sicurezza personale, con il 60% degli italiani preoccupato per la qualità delle strutture mediche locali e il 51% per i conflitti armati, in aumento del 23% rispetto al 2023. Tuttavia, nonostante il 72% ritenga importante proteggere la propria salute in viaggio, solo il 30% dichiara di aver acquistato un’assicurazione per il suo ultimo viaggio.