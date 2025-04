“Siamo di fronte a una tendenza positiva che ha avuto il suo avvio con le festività pasquali”. Così il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commenta i risultati dell’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, in base alla quale saranno 14,2 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio il 25 aprile e il primo maggio. Più lunga del solito la pausa programmata, con una media di 5,1 giorni di vacanza contro i 3,8 dello scorso anno. Secondo l’indagine il movimento turistico interno per questi ponti di primavera produrrà un giro di affari di 7,2 miliardi e la spesa media pro capite sostenuta (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà di 504 euro.

“Questi ponti di primavera - prosegue Bocca - sembrano rappresentare un’occasione imperdibile per molti dei nostri concittadini. La maggior parte di essi ha prenotato con largo anticipo, segno di una certezza in merito alla fruizione del viaggio. Ma si è evidenziata anche una particolare predilezione verso strutture con pratiche sostenibili, scelte da circa il 40 per cento degli intervistati”.

Mare protagonista incontrastato

I picchi di partenze si concentreranno su giovedì 24 aprile (7,4 milioni) e tra sabato 26 e mercoledì 30 aprile (3,5 milioni). Ancora una volta saranno le località di mare a conquistare il podio tra le destinazioni privilegiate dai viaggiatori che sceglieranno di restare in Italia (87,2%), seguite dalle città d’arte. Per il rimanente 12,8% l’opzione si orienterà invece su mete estere, dalle grandi capitali europee a quelle extraeuropee.

Tutto bene, dunque? Non proprio, come sottolinea Bocca. “L’aumento del costo della vita - dice - non lascia tregua alle tasche degli italiani, il 38% dei quali ha ridotto le spese. Sotto questo profilo considero doveroso sottolineare che, sui costi complessivi da attribuire alla vacanza, le spese relative al pernottamento incidono per il 18%”.

“A fronte di questi dati - conclude Bocca - auspichiamo che il trend positivo prosegua il suo corso, non soltanto in riferimento alla prossima stagione estiva, ma anche in previsione delle grandi sfide che ci attendono nel corso dell’intero anno”.