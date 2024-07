Federalberghi Torino promuove la città a Malpensa

Un progetto di marketing territoriale dedicato ai passeggeri in transito all’aeroporto di Malpensa. È quello lanciato da Federalberghi Torino in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, che prosegue l’esperienza avviata con Discover Turin.

“Questo progetto nasce per promuovere la nostra destinazione sfruttando gli ingenti flussi di passeggeri che transitano da Malpensa, portando alla loro attenzione e facendo conoscere le eccellenze culturali e gli eventi che Torino può offrire anche tramite proposte turistiche aggregate per lo più esclusive – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino –. La promozione del territorio è uno dei cardini fondamentali dell’offerta turistica e consente di intercettare turisti che non hanno mai visitato Torino, incentivandoli a farlo”.

All’aeroporto verranno veicolati contenuti e campagne pubblicitarie relative a Torino e alle attrazioni che la destinazione offre.

“Con milioni di passeggeri ogni anno, Malpensa rappresenta un hub ideale per la comunicazione turistica: in aeroporto si coglie un pubblico interessato ai viaggi, con ampia capacità di spesa e abituato al digitale, spesso in un contesto di svago e di attesa particolarmente ricettivo – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio. - Torino ha ottimi argomenti per presentarsi come destinazione attrattiva e competitiva: per questo dobbiamo utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione, in particolare quelli digitali, per farla conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più vasto”.