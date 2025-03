Fedriga, Friuli Venezia Giulia: “Dobbiamo attrarre il turismo luxury”

“Non ho i dati definitivi, ma posso dirle che il turismo invernale in Friuli Venezia Giulia ha conosciuto una stagione spettacolare, con un impennata enorme anche del 40%”. Ad affermarlo è Massimiliano Fedriga, presidente della regione FVG, in una dichiarazione rilaasciata a TTG Italia, a margine del suo intervenuto come Presidente della Conferenza delle Regioni presso Cassa Depositi e Prestiti.

Quest’anno Gorizia è Capitale europea della cultura insieme a Nova Gorica. “Vedremo i risultati a fine anno, ma ne saremo soddisfatti - ha aggiunto -; tuttavia dobbiamo potenziare le strutture ricettive di alto livello del nostro Paese e della mia Regione, per attrarre turismo luxury la cui domanda internazionale è forte. Magari anche attraverso collaborazioni tra pubblico e privato”.

A tal proposito lo scorso anno la regione Friuli Venezia Giulia aveva attivato degli incentivi per sostenere, fino a 5 milioni di euro, progetti per l’ospitalità di lusso. “È stata una sperimentazione che abbiamo riservato alle destinazioni montane della regione. È andata molto bene, per questo la ripresenteremo è la amplieremo alle altre mete turistiche regionali”.